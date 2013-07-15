Портал Банки.ру вошел в тройку самых цитируемых в первом полугодии финансовых медиаресурсов

Портал Банки.ру занял третье место в составленном компанией «Медиалогия» рейтинге самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за первое полугодие 2013 года.



В основе рейтинга лежит индекс цитируемости, который учитывает количество ссылок на источник информации в СМИ и влиятельность опубликовавшего ссылку ресурса. Показатель рассчитывается на основе математико-лингвистического анализа текстов из 12,6 тыс. открытых источников.



Первое место в рейтинге занимает информагентство «Финмаркет». В топ-5 вошли интернет-ресурсы Quote.rbc.ru и Investfunds.ru, а также «Финансовая газета».