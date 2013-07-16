Вести с полей

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге:

Почти полгода прошло с моего последнего поста. Вроде не было особых поводов, хотя изменений в проекте произошло предостаточно. Из последнего – запущенные разделы «Курсы обмена валют» и «Каталог банковской рекламы» (совместно с Вадимом Логиновым). Сервисы пока работают в режиме «бета», но вроде без сбоев.



Выкатили несколько апгрейдов нашего мобильного приложения. Теперь это не только новостная лента, но и удобная карта с нанесенными на нее банковскими объектами. По крайней мере, в iOS (над полноценной версией для Android еще поработаем пару недель). Она ляжет в основу нового картографического сервиса, который в самое ближайшее время появится на основном Банки.ру, заменив существующие «Банки на карте». Следующей задачей нашей мобильной группы будет научить приложение работать с базами по вкладам и кредитам.



По многочисленным просьбам «телезрителей» взяли в работу тему кредитных историй. Проект внутри компании уже стартовал, о каких-то сроках говорить пока преждевременно, но новый сервис, позволяющий пользователям подключаться к базам данных бюро кредитных историй, не за горами.



Ну и, наконец, о главном. В конце лета Банки.ру ожидает редизайн. Да-да, первый редизайн за 8 лет существования портала. Я как настоящий консерватор долго этому сопротивлялся, но новое лицо сайта мне, как ни странно, понравилось. В конце августа запустим обновления в режиме А/Б тестирования, по его итогам будем принимать решение о полноценной выкатке. Надеюсь, в сентябрь – начало делового сезона – Банки.ру войдет помолодевшим и привлекательным.



И чтобы не стоять над душой у дизайнеров и программистов, я пока отправлюсь в отпуск – ударю автопробегом до Исландии. Всем удачи!