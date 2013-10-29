Как бы официальное заявление

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге: 9 лет назад я основал Банки.ру, чтобы получить свободу. Чтобы вырваться из размеренной и скучной жизни клерка и жить так, как хочу именно я. Это были прекрасные годы – у меня никогда уже не будет того драйва, который я получил, строя с нуля свой первый в жизни бизнес. Успешный бизнес.



Сегодня это просто офигительная компания с оборотом в сотни миллионов рублей, со штатом сотрудников в 150 человек и с неограниченными перспективами роста. Работать в такой компании, а тем более быть ее основным акционером, это счастье.

Однако в какой-то момент я осознал, что с каждым годом в моей жизни становилось больше бизнеса, и меньше свободы. Я вновь превратился в раба, на сей раз собственного детища. Совещания, отчеты, концепции, подвиги, работа до 22:00 – это то из чего состоит сегодня моя жизнь.



Посему я решился на непростой для себя шаг: с 1 ноября 2013 года новым CEO Банки.ру станет Алексей Аршинов, работающий в нашей команде операционным директором. Я займу пост председателя Совета директоров и отойду от рутинной операционной работы. Уверен, что это своевременное и правильное решение.



В качестве ПСД Банки.ру я по-прежнему значительную часть времени буду уделять компании, участвуя в определении стратегии ее развития, общаясь с коллегами и инвесторами, сохраняя те ценности, за счет которых Банки.ру стал самим собой. Но все равно всё теперь будет немного иначе. Жизнь никогда не станет прежней (с).