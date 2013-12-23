Генеральным директором Банки.ру стал Алексей Аршинов

С 1 ноября Информационное агентство «Банки.ру» возглавил Алексей Аршинов, бывший до этого операционным директором компании.

Прежний генеральный директор – основатель портала Филипп Ильин-Адаев продолжит работу в Банки.ру в качестве председателя совета директоров. В своем блоге он объяснил это стремлением отойти «от рутинной операционной работы» и пообещал при этом «по-прежнему значительную часть времени <…> уделять компании, участвуя в определении стратегии ее развития, общаясь с коллегами и инвесторами, сохраняя те ценности, за счет которых Банки.ру стал самим собой».



Одновременно с поста заместителя гендиректора уходит Кирилл Ильин-Адаев, работавший в компании с момента ее создания осенью 2004 года. Он останется членом совета директоров.



«Перед Банки.ру стоят амбициозные задачи, которые напрямую связаны с запуском новых продуктов и ростом нашей аудитории, – говорит Алексей Аршинов. – Дальнейшее развитие признанных сильных сторон портала будет сочетаться с созданием сервисов на основе современных технологий: речь идет о расширении географического покрытия, разработке партнерских программ и внедрении новых продуктовых вертикалей».



Алексей Аршинов родился в 1973 году в Москве. В 1997-м с отличием окончил факультет электронной техники Московского энергетического института. Затем 15 лет жил в США, где работал в различных IT-компаниях и получил степень MBA (Management of Technology). В 2012 году Аршинов вернулся в Россию и стал техническим директором компании «Бегун». В декабре того же года был приглашен в Банки.ру на должность операционного директора.



Банки.ру — крупнейший банковский информационный портал Рунета с посещаемостью больше 3 млн уникальных пользователей в месяц. В структуру компании водят также сайты Banki.ua (Украина), Infobank.by (Белоруссия) и ряд интернет-ресурсов в России. Контролируют холдинговую компанию Banki.ru ее основатели. Летом 2013 года минаритарную долю приобрел инвестиционный фонд Russia Partners Technologies.

