Система Contact и портал Банки.ру запустили сервис идентификации пользователей.

Пользователи раздела «Кредитные истории» портала Банки.ру теперь могут пройти процедуру идентификации в пунктах системы Contact.

Таким образом можно получить онлайн-доступ к своей кредитной истории в личном кабинете на Банки.ру. Сервис также действует для портала Mycreditinfo.ru. Ранее идентификацию можно было пройти только в офисах Банки.ру и Mycreditinfo.ru, на Почте России и с помощью курьерской службы.

Теперь оперативно получить доступ к своей кредитной истории можно по всей России — новый способ идентификации доступен более чем в 1 250 населенных пунктах.

Для прохождения идентификации через систему Contact необходимо:

 в разделе «Кредитные истории» на порталах Банки.ру или Mycreditinfo.ru выбрать идентификацию с помощью системы Contact;

 обратиться в любой пункт системы Contact на территории РФ;

 сообщить операционисту о прохождении идентификации в адрес «Банки.ру-Технологии»;

 предъявить паспорт;

 оплатить 250 рублей, из которых 100 рублей — сумма перевода на личный аккаунт, а 150 — сумма комиссии.



Идентификация и перечисление денежных средств происходят в режиме реального времени. То есть сразу же после прохождения процедуры пользователь может заказать и моментально получить свою кредитную историю в личном кабинете на порталах Банки.ру или Mycreditinfo.ru.

Напомним, что идентификация пользователей как заемщиков необходима для доступа к кредитной истории, согласно требованиям федеральных законов № 152 «О защите персональных данных» и № 218 «О кредитной истории». При этом пользователю порталов Банки.ру и Mycreditinfo.ru достаточно пройти данную процедуру один раз, чтобы затем иметь постоянный доступ к своей кредитной истории в личном кабинете.

«Проекты портала Банки.ру позволяют миллионам пользователей управлять информацией, полученной на ресурсе, — комментирует директор департамента развития и управления продуктами Contact и вице-президент Русславбанка (оператора платежной системы) Раиса Назмутдинова. — Запуск нашего совместного сервиса по идентификации пользователей даст возможность клиентам осуществлять контроль за своей кредитной историей и знать ее оценку со стороны банков и БКИ. Наши партнерские отношения с порталом Банки.ру — это дополнительный импульс к развитию новых проектов, а широкий географический охват Contact — возможность открыть доступ к кредитным историям еще большему числу жителей России».

«Мы не только помогаем посетителям Банки.ру управлять личными финансами, но и стремимся предоставить для этого удобный функционал, — рассказывает генеральный директор Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. — С появлением оперативного способа идентификации еще большее количество наших пользователей сможет следить за своей кредитной историей онлайн, как это принято во многих развитых странах мира».

