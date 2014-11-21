На Банки.ру открыт раздел «Микрофинансовые организации»

На крупнейшем банковском портале Рунета Банки.ру открыт раздел «Микрофинансовые организации».



В новом разделе доступен уже хорошо знакомый пользователям Банки.ру функционал, в том числе лента новостей, подбор микрозайма по заданным параметрам, картотека микрофинансовых организаций и форум.



Лента новостей раздела агрегирует главные события дня на рынке микрозаймов, а также интервью, аналитику, комментарии и пресс-релизы по теме. Справочная часть содержит подробную информацию по МФО и предлагаемым ими микрозаймам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. База данных постоянно пополняется. На форуме можно поделиться информацией о продуктах микрофинансовых компаний и обсудить качество обслуживания в них.



Рынок микрофинансирования в России развивается быстрыми темпами. Если на конец 2013 года кредитный портфель МФО составил 39 млрд рублей, то по итогам девяти месяцев 2014-го он вырос уже до 47,2 млрд рублей, то есть почти на 21%. Количество клиентов микрофинансовых организаций также увеличилось - с 1,5 млн человек на конец 2013 года до 2,3 млн человек. При этом потенциал рынка не исчерпан.



«Мы не могли обойти вниманием такой важный сегмент финансового рынка как микрофинансирование, - говорит руководитель отдела анализа банковских услуг Юлия Косецкая. - Наши пользователи, которым по тем или иным причинам недоступны кредитные предложения банков, смогут ознакомиться в новом разделе с условиями микрозаймов, сравнить их, и выбрать для себя оптимальный вариант. Аккуратное и своевременное погашение микрозайма дает возможность исправить кредитную историю и рассчитывать в дальнейшем на выдачу льготных займов в МФО и даже на банковский кредит».





