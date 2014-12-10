Портал Банки.ру приобрел долю в проекте «ПроСтрахование»



Информационный портал Банки.ру стал миноритарным акционером проекта «ПроСтрахование». Условия соглашения и размер приобретенной доли не раскрываются, но согласно опционному соглашению, у Банки.ру есть право довести в течение года свою долю до контрольной.



По словам генерального директора Банки.ру Филиппа Ильина-Адаева, в ближайшее время сервис «ПроСтрахование» будет интегрирован в Банки.ру и станет основой раздела «Страхование», в рамках которого посетители сайта получат возможность выбирать оптимальные страховые продукты.



«Модель сервиса такова, что пользователь оставляет заявку на страхование (каско, объекты недвижимости), получает предложения от официальных представителей компаний и страховых брокеров и выбирает наиболее подходящий ему вариант, - сказал Ильин-Адаев. – Подобная аукционная модель интересна и выгодна для клиентов. Сейчас на рынке, по сути, нет единого страхового сервиса, и Банки.ру сделает все возможное, чтобы занять эту нишу», - подчеркнул он.



"Рынок финансовых услуг в Рунете продолжает консолидацию вокруг крупных игроков, - считает Василий Лазука, CEO интернет-агентства Realweb, основатель проекта «ПроСтрахование». – Сотрудничество с таким серьезным партнером как Банки.ру станет важным стимулом для дальнейшего эффективного развития нашего проекта".

