Банки.ру за сутки посетили более 1,3 млн человек

Посещаемость Банки.ру, главного банковского портала Рунета, превысила 1 млн уникальных пользователей в сутки. Таковы данные Google Analytics.



Важная психологическая отметка была пройдена 17 декабря, примерно в 21:00 по московскому времени. Всего в среду портал посетили 1 млн 263 тыс. 254 человека, а в четверг, 18 декабря, — 1 млн 300 тыс. 733.



Техническая команда портала готовилась к наплыву посетителей в связи с турбулентностью на финансовом и банковском рынках. Однако всплеск посещаемости превзошел все прогнозы. В связи с этим в черный вторник, 16 декабря, сайт работал с перебоями. Компания принимает меры для обеспечения безотказной работы портала.



«Вновь почувствовал себя стартапером, который не знает, что ждать от своего детища, и способен искренне удивляться происходящему, — написал в Фейсбуке генеральный директор и основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. — Приношу пользователям извинения за то, что портал бывает доступен не на 100%. Мы не были готовы к такому росту посещаемости, но мы справимся».

