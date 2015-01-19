Уважаемый Мр. Виталий, спасибо за интерес к нашему сервису!
Заключая договор с Московской биржей на получение данных с 15-ти минутной задержкой мы ориентировались в первую очередь на потребности наших пользователей, заинтересованных в обмене наличной валюты или операций с ней в интернет-банке. Уверены, что этого более чем достаточно для оценки динамики биржевого курса и учёта его в принятии решений.
Получение же данных в режиме реального времени имеет смысл для людей, планирующих стратегию операций с валютой непосредственно на бирже и присутствует во всех современных Forex-инструментах, а трансляции таких данных с ММВБ на сайт связана с существенными ежемесячными затратами.
Касаемо точности курсов банков — , вы правы в том, что обеспечить их 100% точность и совпадение на момент просмотра на сайте и в момент совершения операции в отделении банка на текущий момент не представляется возможным. У нас есть ряд идей по исправлению этой ситуации и, весьма вероятно, что вы увидите их реализацию в течении этого года. Оставайтесь с нами!
Заключая договор с Московской биржей на получение данных с 15-ти минутной задержкой мы ориентировались в первую очередь на потребности наших пользователей, заинтересованных в обмене наличной валюты или операций с ней в интернет-банке. Уверены, что этого более чем достаточно для оценки динамики биржевого курса и учёта его в принятии решений.
Получение же данных в режиме реального времени имеет смысл для людей, планирующих стратегию операций с валютой непосредственно на бирже и присутствует во всех современных Forex-инструментах, а трансляции таких данных с ММВБ на сайт связана с существенными ежемесячными затратами.
Касаемо точности курсов банков — , вы правы в том, что обеспечить их 100% точность и совпадение на момент просмотра на сайте и в момент совершения операции в отделении банка на текущий момент не представляется возможным. У нас есть ряд идей по исправлению этой ситуации и, весьма вероятно, что вы увидите их реализацию в течении этого года. Оставайтесь с нами!
А что касается курсов обмена валюты в банках, отражаемых на сайте "Банки.ру", то как показывает практика эти курсы в 20% случаев не актуальны, впрочем как и на остальных сайтах интернета. Это не вина сайта, просто банки часто в качестве саморекламы заявляют нереально интересные курсы, которые при уточнении не соответствуют действительности. К сожалению, это на всех сайтах интернета.