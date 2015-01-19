Следить за динамикой курсов валют на Московской бирже теперь можно на Банки.ру





Главный банковский портал Рунета Банки.ру предложил пользователям новый сервис – возможность следить за динамикой курсов основных мировых валют на торгах Московской биржи.



В разделе «Курсы обмена валют» теперь размещены графики хода торгов по доллару США и евро на Московской бирже. Данные обновляются 1 раз минуту, отражая ход торговой сессии с 15-минутной задержкой.



Сервис запущен в рамках информационного сотрудничества Банки.ру и Московской биржи.



«На Банки.ру доступна вся информация об актуальных курсах валют: официальных и обменных (в каждом конкретном банке), - рассказывает руководитель департамента развития информационных продуктов портала Алексей Пучков. – Благодаря новому сервису можно наблюдать непосредственно за процессом формирования этих курсов. Это поможет нашим пользователям лучше ориентироваться в ситуации на валютном рынке и принимать взвешенные решения по управлению личными финансами».



В ближайшее время в сервисе появятся дополнительные возможности: просмотр графиков курсов за последние 3 дня и данных об объемах сделок на внутреннем валютном рынке.

