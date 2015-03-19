Филипп Ильин-Адаев в своем блоге:Написал объемный текст для раздела, посвященному 10-летию Банки.ру. Что-то мне подсказывает, что там его могли найти не все, поэтому продублирую в блогах. К слову, по этой ссылке можно прочитать много интересных эссе от моих коллег. Если время на это будет...Я очень люблю путешествовать на машине; объездили с семьей уже 35 стран. Находясь за рулем, ты чувствуешь каждый пройденный тобой километр, и в эти моменты очень хорошо думается – ничто и никто не отвлекает. Собственно, за рулем и был придуман Банки.ру. В один из летних дней 2004 года, когда я возвращался с родительской дачи, пазл в голове сошелся окончательно: делаем финансовый сайт для клиентов банков. Есть ниша, есть потребность в информации, есть собственные небольшие сбережения, есть рекламные бюджеты банков, хоть на Интернет тогда выделялись сущие крохи.Желание попробовать себя в собственном бизнесе возникло давно, но столь четко в голове концепция сложилась впервые. Цех по производству пельменей, сеть по продаже пончиков – все это было, конечно, интересно, но совсем уж не по моему профилю. А вот Интернет… Тема была куда более понятной, хоть и не денежной. Решил для себя, что Интернет может стать неплохим полигоном для того, чтобы потренироваться и набраться опыта для построения настоящего, «взрослого» бизнеса. Цель была поставлена предельно простая – создать сайт, который будет кормить себя сам, а в идеале принесет прибавку в 1–2 тысячи долларов к зарплате банковского служащего, коим я на тот момент и являлся.Помимо Банкир.ру, который для меня в те годы был реальным небожителем, на рынке существовало с полдюжины небольших сайтов, так или иначе пишущих о банках. Их названия я сейчас и вспомнить толком не могу. Их судьбу мы не повторили лишь потому, что решили строить бизнес по всем правилам: сняли офис, пригласили первых сотрудников на полный рабочий день и даже наняли менеджера по рекламе – в то время, когда сайт был еще только на бумаге.С менеджерами по рекламе связаны сразу две памятных для меня истории. С первым «продажником» я договорился о работе в сентябре 2004 года – за полгода до запуска сайта. Уж больно девушка была хорошая и толковая. Исправно носил ей 500 долларов в конверте из собственной зарплаты, лишь бы она в будущем была с нами. Но она не дождалась – под Новый год сказала, что для нее это большой риск, работа в рекламном агентстве надежнее. Аванс я забирать не стал…Зато она порекомендовала своего знакомого – Андрей стал нашим первым менеджером по рекламе, с ним мы заключали первые контракты, верил ему как себе самому. В его руках, по сути, были сконцентрированы все контакты с банками, к которым он старался никого не подпускать. И вот в один из дней 2008 года он мне сообщает, что уходит из компании – на семейном совете было принято решение, что именно он должен ехать в Болгарию ухаживать за престарелой бабушкой. Я его отговаривал как мог. Один раз мне это удалось, второй… Но спустя несколько месяцев мне объявили, что дело вовсе не в бабушке. Он с инвестором основал конкурента Банки.ру и уже несколько месяцев над ним работает. История Деточкина в чистом виде. С таким предательством я столкнулся в первый и, к счастью, в последний раз. Из этой непростой ситуации мы вышли, в течение нескольких дней найдя ему замену, а он сам себя наказал – проект не взлетел, и я по-прежнему периодически вижу его резюме на HeadHunter с совершенно смешными пожеланиями по зарплате. Впрочем, я отвлекся…Что было страшно? Страшно делать первые шаги – регистрировать компанию, когда понимаешь, что нужно будет заплатить несколько тысяч долларов, чтобы потом ее ликвидировать, если бизнес не взлетит. Страшно нанимать сотрудников, когда никогда этого не делал (а они мне поверят, пойдут ко мне, когда сайт существует лишь в виде концепции на одном листе А4, а у меня нет никакого предпринимательского опыта?). Страшно увольнять. С первым весьма неуклюжим увольнением связана трагическая история, которая навсегда останется в памяти и о которой, увы, я не смогу рассказать.Тем не менее мы запустили бизнес – сняли небольшую комнату на Петровке, я лично закупал первые компьютеры, брат заказывал мебель. И с января 2005 года (а может, и с декабря – уже не помню) мы с группой товарищей в лице Натальи Черкашиной, Валерия Гостева и Андрея, менеджера по рекламе, принялись набивать ставки по вкладам (за техническую часть проекта отвечал Эльман Боязитов – для него сделали исключение). Залезали на сайт банка, находили ставки в соответствующем разделе и переносили к себе в админку. Работа была тяжелая, приходилось заниматься ею после окончания трудового дня в банке, по выходным, но к 1 марта база была готова.Стоит сказать, что в начале у меня было стойкое убеждение, что сайт можно сделать хорошо и один раз. То есть мы создаем сайт и на его функционале живем долгие годы, не тратя денег на дальнейшую разработку. Первая же неделя работы показала, что я жестоко ошибался – потребовалось прикрутить форум, без которого я рассчитывал обойтись. Пользователи заходили на сайт, смотрели ставки по вкладам и новости, но больше им на Банки.ру делать было нечего. После того как открыли форум, самым интересным контентом оказались отзывы о банках. Их требовалось как-то систематизировать, и под эти цели был создан «Народный рейтинг», ставший впоследствии визитной карточкой Банки.ру. А потом посетители потребовали кредитные разделы… Одним словом, усовершенствование сайта – процесс бесконечный, если вы, конечно, хотите, чтобы бизнес рос и развивался.В результате приняли в штат ребят, которые нам разрабатывали сайт на аутсорсинге, – Алексея Пучкова и Василия Чепцова (отдельное спасибо порекомендовавшему их Андрею Албитову). Помню, как сокрушался я в тот момент, что программистов двое – договорились, что каждый выходит к нам на полставки, иначе зарплату не потянуть. Сейчас, когда в команде разработки Банки.ру несколько десятков человек, это выглядит, конечно, смешно, но на тот момент денег не было: 50 тысяч долларов стартового капитала таяли на глазах.К счастью, рекламодатели достаточно рано поверили в нас, и спустя год Банки.ру вышел на самоокупаемость. С тех пор все, что зарабатывали, мы вкладывали в развитие: в увеличение штата, в хостинг, в рекламу, в новую разработку. Уж больно хотелось не останавливаться и двигаться дальше. Фраза из фильма «Форрест Гамп» – «Беги, Форрест, беги!» – плотно сидела в голове. Оглядываясь назад, могу сказать, что нам сильно повезло: если на первом этапе затраты на сайт составляли несколько тысяч долларов в месяц, которые я при желании мог компенсировать из своей банковской зарплаты, то в какой-то момент мы стали тратить неподъемные для меня 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц. При этом на нашем банковском счете никогда не скапливалось денег больше, чем на одну зарплату. Это было самое тяжелое с психологической точки зрения время – ты точно не знал, разместят ли банки рекламу в следующем месяце, оплатят ли они ее, а зарплату сотрудникам, которую мы, к слову, ни разу не задержали, нужно выплачивать в любом случае.Именно это стало главной причиной того, что в 2008 году мы всерьез стали рассматривать предложения инвесторов – хотелось получить от них «подушку безопасности». Допускаю, что мы согласились бы их обсудить и раньше, вот только предложений не было. Зато в 2008 году мы получили сразу два. До сих пор помню состояние стресса, когда русский инвестор предложил купить сайт целиком за много миллионов долларов, – выйдя с той встречи, я в первый раз за десять лет закурил и до сих пор не могу избавиться от этой вредной привычки. Но мы выбрали предложение от иностранного фонда, которому не нужен был контрольный пакет и которого я меньше опасался. Сделка с ним в результате сорвалась, однако сотрудники фонда Роман Симонов и Александр Лупачев продолжали за нами следить, и сегодня входят в совет директоров Банки.ру как представители Russia Partners.Наша история взаимоотношений с инвесторами завершилась благополучно, но на пути к happy end нам пришлось пройти много кругов ада. Десятки встреч, множество презентаций и отчетов, данные и невыполненные обещания, сброшенные звонки. Особенно памятна встреча с известным венчурным деятелем, который, услышав нашу оценку, даже не дал нам отпить только что принесенный чай. Столь прохладное отношение инвесторов меня всегда удивляло – что они еще ищут, какой проект им нужен? Но инвесторы предпочитали вкладываться в совершенно загадочные для меня сервисы типа «буддиста» (незнакомый человек позвонит и разбудит тебя с утра), нежели во вполне понятный банковский портал с работающей бизнес-моделью и серьезной выручкой. К слову, не замечали не только инвестбанкиры, но и коллеги по цеху: за десять лет Банки.ру не получил ни одной профессиональной награды (за исключением наших журналистов). Первые лет пять меня это сильно задевало, а потом я даже начал получать от этого удовольствие – раздавайте друг другу премии, а для нас лучший приз – востребованность и любовь со стороны наших пользователей.После еще одной встречи с инвестором мы получили конкурента – сайт Сравни.ру, который не так давно купил Олег Тиньков. Это, пожалуй, единственная площадка, которую можно отнести к числу конкурентов. А тогда, в 2009 году, мы договорились о продаже миноритарной доли Банки.ру Альберту Попкову, незадолго до этого вышедшему из «Одноклассников». Подробно рассказали, как устроена наша кухня и куда будем развиваться, договорились об оценке, наняли юристов в Лондоне для оформления сделки. Ударили по рукам. А потом Альберт пропал. Просто перестал выходить на связь и брать трубку. Месяц или два я еще бегал за ним, не веря, что такое возможно, но потом бросил это занятие. Через полгода Альберт запустил Сравни.ру… Обида на такой нестандартный ход у меня давно прошла (сейчас у нас хорошие товарищеские отношения, тем более мы вместе болеем за московское «Динамо»), но определенное удивление не покидает до сих пор.Банки.ру продолжает оставаться семейным бизнесом. Его основали мы с моим братом Кириллом, позже – в 2006 году – к нам присоединилась моя супруга Елена Ищеева, которая ни разу не пожалела, что оставила голубой экран ради собственного бизнеса. Елена очень быстро стала лицом портала, придумала церемонию «Банк года», рубрику «Звезды в банке», создала с нуля видеогруппу. Сегодня она продолжает брать интервью у руководителей банков, выступает от нашего имени на самых разных мероприятиях, принимает решения внутри компании. Так что у нас получился полноценный семейный бизнес. Даже сейчас, когда компания стала одним из лидеров Рунета и представляет собой серьезную прибыльную структуру, мы стараемся придерживаться наших изначальных «семейных» принципов: людям должно быть комфортно на работе. Мы много раз видели с Еленой, как не надо управлять коллективом (Елена на телевидении, я – в коммерческих банках), поэтому стараемся обеспечить сотрудникам максимально комфортные условия и уважительное отношение. Наверное, именно поэтому люди из Банки.ру уходят редко.Сегодня у нас в компании собрана отличная команда, которой я действительно горжусь. Главный редактор Наталья Романова, директор по разработке Роман Ивлиев, руководители группы модерации Вадим Пикулин и Елена Калинкина, главная по вкладам и кредитам Юлия Косецкая, HR-директор Елена Митягина, директор по развитию Дмитрий Асафьев, с которым мы вместе работали в банке и который, по сути, открывал для меня Интернет. А чего стоит коммерческий директор Дмитрий Корчагин, который, придя на Банки.ру менеджером по лизингу, однажды выдвинул свою кандидатуру на руководителя отдела рекламы. Я, когда услышал это предложение, чуть было не поперхнулся. И ведь получилось… Мог бы набросать еще сотню имен ребят, с кем я счастлив работать, только вам это будет скучно, а они, надеюсь, не обидятся.Судьба продолжает бросать нам все новые и новые вызовы. Никто и предположить не мог, что в декабре 2014 года ежедневная аудитория превысит 1 миллион человек. Для меня это до сих пор звучит фантастически – мы даже представить не могли, что способны на такое. Помню, как мы радовались первым 10 тысячам посетителей и не верили, что сможем когда-то собрать 50 тысяч человек. А тут миллион… Но куда большим чудом стало то, что в принципе не рассчитанный на такую нагрузку сайт выдержал. Да, ему было плохо, он кашлял, периодически падал, но выстоял. Для нас это послужило хорошей проверкой на прочность – сегодня мы готовимся к еще большей нагрузке. Готовимся выйти и на новый для нас рынок, в сегмент страхования. Это своеобразный вызов, ибо экспертизы в этой области пока не много. Но обещаю, что в течение ближайшего года мы сделаем лучший в Рунете сервис по страхованию.Почему у нас получилось? Сейчас, наверное, пойдут банальности с моей стороны, но скажу ровно то, что чувствую и думаю. Мы хотели помочь людям. Помочь найти нужную информацию, помочь решить проблемы с банками. Бизнес как таковой был вторичен. Старались сделать полезный ресурс. И мы никогда не делали того, что делать нельзя, – не торговали рейтингами, не удаляли по заказу отзывы, не размещали обличительные или, наоборот, рекламные статьи, никого не предавали и не подставляли. Почему у нас все получится и дальше? Потому что нам до сих пор интересно.