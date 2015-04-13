Банки.ру начинает публикацию индексов по кредитным и депозитным продуктам

Стартовал проект «Индекс Банки.ру», новый продукт от аналитиков портала поможет клиентам банков следить за колебаниями ставок по вкладам и кредитам.



В рамках проекта осуществляется регулярный мониторинг условий по самым популярным банковским продуктам и публикуются средние по рынку показатели. Для расчетов используется база банковских продуктов портала Банки.ру, являющаяся самым полным и актуальным каталогом банков и их услуг на российском рынке.



Индексы публикуются по вторникам в следующем порядке:



1. Индекс по вкладам — средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета индекса выбран самый популярный вариант депозита — на сумму до 300 тыс. рублей / 5 тыс. долларов / 5 тыс. евро сроком на один год.



2. Индекс по необеспеченным кредитам (без залога и поручительства) — средние ставкам для займов наличными и кредитных карт в топ-30 российских банков по портфелю кредитов физических лицам.



3. Индекс по ипотечным кредитам — средний размер процентных ставок по рублевым ипотечным кредитам на приобретение недвижимости в топ-30 крупнейших российских банков по портфелю ипотечных кредитов.



4. Индекс по кредитам для малого и среднего бизнеса — отражает среднюю ставку в российских банках, входящих в топ-100 по портфелю кредитов предприятиям и организациям.



Динамика значений по всем индексам регулярно отслеживается и публикуется раз в месяц.



«Индексы Банки.ру по кредитным и депозитным продуктам отображают динамику изменения стоимости кредитов и доходности вкладов, — рассказывает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая. — Наш продукт поможет клиентам банков своевременно улавливать тенденции на рынке и принимать верные решения по управлению личными финансами».