Банки.ру запустил сервис «Мои вклады»

Портал Банки.ру запустил сервис «Мои вклады». Новый сервис создан для удобства пользователей, имеющих вклады в банках, и предоставляет ряд возможностей по систематизации личной финансовой информации.



Функция «Мастер управления вкладами» позволяет хранить всю существенную информацию о депозитах пользователя, открытых в разных банках: ставка, срок, сумма вклада и др. Уведомления о важных сроках предупредят о приближении даты закрытия вклада с помощью e-mail и/или СМС.



Также новый сервис содержит удобную функцию для участников акции «БанкЛото». Он позволяет создать шаблон анкеты «БанкЛото», избавляя от необходимости ежемесячно заполнять ее.



Сервис «Мои вклады» бесплатный, но доступен только зарегистрированным пользователям портала Банки.ру в их «Личном кабинете». Все данные надежно защищены, что дает гарантию безопасности личной информации пользователей.