ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС (взял на вооружение).Хорошо оформлен.Место "экономить" не стали = все четко видно . Хорошо что на каждый вклад можно добавить примечание - полезная функция.(Я туда ввожу необходимую информацию и ссылки на вклад - очень удобно).СМС и письмо на почту приходит - проверял.Небольшое неудобство: не задать срок действия "нестандартного" вклада (типа 372 дн.) - для меня НЕКРИТИЧНО - использую примечание или ввожу липовую дату открытия ,чем "подгоняю" необходимую дату окончания вклада.Мелкое (НЕКРИТИЧНОЕ) неудобство - хотелось бы иметь возможность менять вклады местами.Общее впечатление - «Мастер управления вкладами» - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ и ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ сервис !!! - P.S. - я активно пользуюсь вашим сайтом около 1.5 лет и сейчас даже не представляю что бы я делал без такого насыщенного и информативного сайта!Захожу каждый день! ВЫ - ЛУЧШИЕ !!! МОЛОДЦЫ - ТАК ДЕРЖАТЬ !!!