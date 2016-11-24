Минфин РФ наградил портал Банки.ру

Минфин России наградил портал Банки.ру за вклад в повышение уровня финансовой грамотности граждан.

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак поблагодарил Банки.ру за профессиональное освещение вопросов финансовой грамотности в России и информационную поддержку Всероссийской недели сбережений в 2016 году. Благодарственное письмо и памятный знак были вручены корреспонденту Банки.ру Анне Дубровской.

Кроме того, Минфин наградил Lenta.ru, «Аргументы и факты», «Комсомольскую правду», RNS и ряд других СМИ.

Напомним, ведомство запустило первый национальный интернет-портал по финансовой грамотности населения. На сайте собраны материалы и экспертные статьи по теме личных финансов и защиты прав потребителей.