Ооохххх.....Я то думал меня ничем в этой стране не удивишь!"Цель Всероссийской недели сбережений 2016 года – познакомить россиян с основами личной финансовой безопасности, разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам." (цитата). Ох, как их наши финансы волнуют! Мдяя.... неискоренима дурь "рассейская". Возникает вопрос, а кто научит финансовой грамотности самих финансистов? Ибо то,что я вижу это просто верх финансовой безграмотности и некомпетентности Взять действия Минфина и ЦБ за последние 15 лет!...К примеру уничтожение системы МРХ (что строилась годами УМНЫМИ финансистами те-же Геращенко и Дубинин!) А уж про главный "народный" банк страны и говорить нечего, достаточно зайти в любое отделение и посмотреть..или задать любой вопрос "специалистам" с зелёными галстучками.. пионеры мать их))) А теперь еще и ЭТО(см. выше) ..."убили" наглухо!! Хотя портал конечно правильный! Вот финансовой аналитики в нем не хватает! Ну согласитесь зачем мне Капитал (по форме 123),ЛОРО-счета, привлеченные МБК, и др... меня интересует один вопрос....можно ли доверить свои сбережения банку и % риска при этом).