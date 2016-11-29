Банки.ру запустил приложение для отслеживания курсов валют

Банки.ру запустил приложение «Банки.ру: Курсы валют».

С его помощью пользователи могут отслеживать изменения курсов мировых валют не только из двух основных источников — Банка России и Московской биржи, — но и из актуальных данных банковских отделений и обменных пунктов своего города.

Приложение «Банки.ру: Курсы валют» имеет несколько весомых отличий от большинства существующих на рынке аналогов.

Во-первых, приложение не ограничивается поиском оптимальных обменных курсов только по привычным для большинства американскому доллару и евро. В зону выборки попадают все доступные для покупки-продажи валюты в выбранном пользователем городе. Так, жители Москвы могут отслеживать стоимость 14 валют, Санкт-Петербурга — семи, Новосибирска — шести, Омска и Перми — десяти.

Во-вторых, с помощью приложения пользователи смогут узнать актуальные курсы валют в обменных пунктах и банковских отделениях более чем 250 городов России.

В-третьих, благодаря использованию GPS, приложение укажет пользователю ближайший пункт обмена с лучшим курсом, а также подскажет кратчайший путь к нему (для этого следует установить «Google Карты»).

В-четвертых, в приложении «Банки.ру: Курсы валют» реализован поиск оптимального обменного курса по карте.

В-пятых, приложение оснащено системой уведомлений по индивидуальному запросу. Например, если вас интересует, когда стоимость американского доллара вернется к докризисному уровню, вы создаете соответствующее правило, и приложение сообщит вам, когда это произойдет.

«Сервис курсов валют финансового супермаркета Банки.ру — один из самых посещаемых: в среднем его аудитория превышает миллион уникальных пользователей в месяц. Разумеется, мы не могли оставить этот интерес без внимания, поэтому приняли решение запустить отдельное приложение о валютных курсах, — говорит менеджер продуктов Банки.ру Арсений Добкин. — «Банки.ру: Курсы валют» мгновенно передает актуальные котировки прямо в смартфон пользователя. Ему больше не нужно тратить время на сбор и изучение информации, достаточно запустить приложение, выбрать привлекательный курс, построить маршрут и выгодно купить или продать валюту. Все просто, понятно, удобно, быстро».

Также Арсений Добкин отмечает, что компания в будущем планирует активно развивать направление разработки собственных мобильных приложений: «Мы рассчитываем расширить ассортимент наших приложений, создавая их для всех категорий услуг и сервисов, доступных пользователям финансового супермаркета Банки.ру».

Приложение «Банки.ру: Курсы валют» бесплатно и уже доступно для скачивания и установки в официальных магазинах владельцам гаджетов под управлением Android (4.0 и выше) и iOS (8.0 и выше).