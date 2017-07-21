Портал Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Вклады»

Ведущий финансовый портал Рунета Банки.ру предлагает пользователям новую версию раздела «Вклады» для мобильных устройств.

Раздел «Вклады» — самый востребованный среди посетителей портала, интересующихся банковскими продуктами. Теперь он оптимизирован таким образом, чтобы подбирать и анализировать депозитные продукты было удобно и на мобильном телефоне.

Также мобильная версия раздела «Вклады» дает доступ к специальным предложениям. Получить промокод для открытия вклада на специальных условиях, доступных только посетителям Банки.ру, можно прямо в смартфоне.

Сервис поиска вкладов запущен в 2005 году на старте проекта Банки.ру. Его ежемесячная аудитория составляет более миллиона посетителей. Надеемся, что вышедшее обновление поможет нашим пользователям быстро и качественно решать стоящие перед ними вопросы выбора выгодных вкладов в надежных банках на любой удобной мобильной платформе.