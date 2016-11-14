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При получении карты в отделении банка была подключена страховая услуга "Защита карты", при чем сотрудник даже словом не обмолвилась о подключении этой услуги к карте. В дальнейшем смс о ежемесячных списаниях за данную услугу не приходили (смс-оповещения были подключены, смс о других списаниях...