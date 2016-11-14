В банке слабая защита интернет-банка. Нет двухфакторной аутентификации. А в новой версии интернет банка, нет даже виртуальной клавиатуры. Какой-то несерьёзный подход к безопасности.
При получении карты в отделении банка была подключена страховая услуга "Защита карты", при чем сотрудник даже словом не обмолвилась о подключении этой услуги к карте. В дальнейшем смс о ежемесячных списаниях за данную услугу не приходили (смс-оповещения были подключены, смс о других списаниях...
Очень хочу попросить Бин Банк быть честнее и уметь признавать свои ошибки. Спасибо за понимание.
Хотелось бы при операциях в мобильной версии и онлайн-версии получать уведомление если операция требует удержания комиссии (например - перевод кредитных средств с карту на карту -299 руб. )
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