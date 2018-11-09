Бинбанк поможет предпринимателям получить электронную цифровую подпись

Бинбанк реализовал проект по изготовлению электронной подписи для клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса. Такая возможность реализуется совместно с партнером банка — АО «Электронная Москва».

При обращении клиента в банк для открытия расчетного счета менеджер кредитной организации предлагает оформить электронную подпись, и в случае согласия — направляет данные клиента партнёру. Клиенту остается только подать пакет документов в удостоверяющем центре.



Электронная цифровая подпись необходима при участии в государственных закупках и тендерах в качестве поставщиков услуг, для получения банковской гарантии, а также сдачи электронной отчетности. Выпуск электронной подписи для клиентов Бинбанка осуществляется по специальной цене.



«Дополнительный сервис по предложению квалифицированной усиленной подписи позволит клиентам Бинбанка не только экономить время и средства, но и использовать в повседневной работе один из самых передовых и технологичных инструментов. Мы рады стать первым банком на рынке, запустившим такой функционал совместно с «Электронной Москвой», — говорит директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов.



АО «Электронная Москва» — ведущий поставщик комплексных ИТ-решений для города и бизнеса. Компания с 2002 года реализует ИКТ-проекты в множестве отраслей: электронные государственные и муниципальные услуги, бизнес-аналитика, ЖКХ, образование, здравоохранение, информационная безопасность. АО «Электронная Москва» предоставляет услуги на базе собственной сети центров обработки данных, имеет свой удостоверяющий центр, выпускающий более 30 000 сертификатов в год, запускает проекты в среде виртуальной реальности, предоставляет услуги электронного документооборота с государством, а также городского онлайн-сервиса по ремонту техники.