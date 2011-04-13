БИНБАНК в числе самых надежных российских банков

По данным на 1 января 2011 года БИНБАНК, занимая 4-ое место, входит в ТОП-5 самых надежных из 100 крупнейших коммерческих российских банков, согласно рейтингу еженедельного делового журнала "Профиль" (№ 7 от 28.02.2011г.). При расчете степени надежности данного рейтинга учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковской деятельности, объем работающих активов, обязательств до востребования, а также продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.

Кроме этого БИНБАНК входит в 20-ку рейтинга "Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц" и занимает 40 место в рейтинге "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов". Так за 2010 год совокупный кредитный портфель БИНБАНКа вырос на 30% и составил 54,3 млрд рублей, что значительно выше показателя по банковской системе в целом. Объем розничных пассивов за 2010 год увеличился на 28% и составил 56,6 млрд рублей на 01.01.2011г.. Корпоративные пассивы выросли на 81% и составляют 29,8 млрд рублей на конец года. Значительный рост корпоративных пассивов позволил Банку существенно диверсифицировать свою ресурсную базу. Собственный капитал Банка увеличился за 2010 год на 19% и составил 10,3 млрд рублей.

