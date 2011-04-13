БИНБАНК в "Рейтинге надежности" журнала "Финанс"

БИНБАНКу присвоен рейтинг надежности на уровне В+(кредитные организации с рейтингом от BBB до B удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости и их финансовое состояние оценивается как хорошее). Данное исследование подготовил и опубликовал журнал "Финанс" №9 14 марта 2011 года.

Деловое издание составило рейтинг дистанционно, расчеты производились по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, оценивались такие важные критерии, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Также учитывалось качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание и степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. Кроме этого оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров и прозрачность структуры владения.

