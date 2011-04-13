БИНБАНК запустил сервис по приему on-line заявок на потребительский кредит

БИНБАНК предлагает своим клиентам заполнить on-line заявку на сайте Банка и получить предварительное решение о возможности выдачи потребительского кредита на любые цели в течение получаса в формате sms-сообщения.

При положительном решении о выдаче кредита клиент предоставляет в офис Банка необходимый пакет документов для подтверждения введенных в on-line заявке сведений, на основании которого Банк в течение 2 дней определяет индивидуальный размер ставки (от 17% до 29,9% годовых) и точную сумму кредита.

"С помощью данного on-line сервиса каждый клиент Банка сможет быстро получить предварительное одобрение по кредиту без необходимости обязательного посещения офиса Банка, - отмечает Антон Рудь, директор департамента организации розничных продаж БИНБАНКа. - Кроме того, заявление клиента в электронном виде мгновенно попадает в автоматизированную систему обработки, что позволяет ему сэкономить время на заполнение бумажной версии анкеты для получения кредита при последующем посещении офиса. Создание данного сервиса по потребительским кредитам – это первый шаг в развитии подобных интерактивных способов удаленного обслуживания клиентов на сайте Банка".

