В БИНБАНКе стартует акция для корпоративных клиентов "Будь мобильным"

В БИНБАНКе стартовала акция для корпоративных клиентов "Будь мобильным", которая продлится до 31 мая 2011 года. Клиенты Банка, подключившие SMS-информирование во время ее действия, смогут бесплатно пользоваться данной услугой в течение 2-х месяцев. При оформлении "SMS-информирования", клиент самостоятельно определяет те опции, по которым хочет получать информацию.

Стать участником акции "Будь мобильным" могут только клиенты, использующие систему удаленного доступа к счету iBank. Для этого необходимо оформить заявление на подключение услуги SMS-информирование по специальной форме и передать его в Банк любым удобным способом: лично, по электронной почте, через систему удаленного доступа или по факсу. Бланк заявления можно скачать с официального сайта БИНБАНКа или взять в любом дополнительном офисе Банка.

"Достоинство услуги "SMS-информирование" заключается в целом ряде опций, а выбрать нужную клиент может самостоятельно. Помимо оперативной информации о движении средств по счету, выписки по счету, текущих остатках, входящих банковских письмах, услуга позволяет повысить безопасность работы в системе удаленного доступа путем настройки опции "О входе в систему", - отмечает Инна Зыкова, директор Департамента корпоративных продуктов БИНБАНКа.

