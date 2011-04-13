БИНБАНК принимает участие в акции "Попробуйте – вам понравится!"

БИНБАНК принимает участие в акции "Попробуйте – вам понравится!", проводимой международной платежной системой Visa, которая продлится до 31 декабря 2011 года. Клиенты БИНБАНКа, оплачивая любые покупки и услуги картами Visa в торгово-сервисных предприятиях России, получают возможность выиграть один из тысячи денежных призов на сумму 10 000 рублей и один из трех главных призов — сумму в 10 раз превышающую потраченные средства.

Кроме этого, клиенты БИНБАНКа, расплачиваясь картами Visa в торговых центрах и супермаркетах Москвы по 31 мая 2011 года, могут получить подарочные сертификаты на сумму до 10% от стоимости покупки. Минимальный платеж в супермаркетах "Перекресток", "Карусель", "Седьмой Континент" составляет 1500 рублей, а в ТЦ "Европейский", ТЦ "Метрополис", МЕГА "Химки", Мега "Теплый Стан" - от 3000 рублей.

