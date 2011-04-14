БИНБАНК закончил 1-й квартал 2011 года с балансовой прибылью 323 млн рублей

По итогам 1-го квартала 2011 года балансовая прибыль БИНБАНКа по РСБУ до налогообложения составила 323 млн рублей. Аналогичный показатель прошлого года составлял убыток 184 млн рублей. Результат 1-го квартала продолжает положительную тенденцию, начавшуюся в середине прошлого года: БИНБАНК заканчивает с прибылью третий квартал подряд.

Определяющими факторами получения прибыли явилось продолжение снижения стоимости пассивов, устойчивая положительная динамика комиссионных доходов. Мероприятия по взысканию проблемной задолженности также продолжают давать положительный эффект, что отражается на снижении расходов БИНБАНКА на создание резервов на возможные потери. При этом уровень созданных резервов остается более чем достаточным и превышает объем просроченных кредитов в 1,2 раза.

Совокупный кредитный портфель БИНБАНКа за три месяца с начла 2011 года вырос на 2,2 млрд рублей (на 4%), что соответствует планам БИНБАНКа по постепенному поступательному наращиванию кредитного портфеля в 2011 году.

Объем розничных пассивов за 1-й квартал 2011 года увеличился на 7% и составил 60,3 млрд рублей на 01.04.2011г. Корпоративные пассивы за этот период продемонстрировали плановое снижение в части срочного привлечения, вызванное возвратом депозитов, которые традиционно размещались в конце года на краткосрочной основе. При этом остатки до востребования корпоративных клиентов продолжают динамику роста, связанную в первую очередь со стабильным притоком новой клиентской базы. Собственный капитал Банка составляет 10,1 млрд рублей.