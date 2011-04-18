БИНБАНК снижает комиссию за переводы

С 18 апреля 2011 года ОАО "БИНБАНК" на 40% снижает комиссию за отправление рублевых денежных средств частными клиентами Банка, как со своего счета, так и без открытия банковского счета, - в адрес любого физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя. Теперь отправить перевод в другой банк можно всего за 0,9% от суммы платежа. При этом в два раза дешевле обойдется внутренний перевод между клиентами Банка, стоимость которого составляет 0,45% от суммы переводимых средств. Снижение тарифов распространяется практически на все офисы Банка, за исключением филиалов в Ульяновске, Орехово-Зуеве и Агинское.

Напоминаем, что комиссии ОАО "БИНБАНК" за переводы в иностранной валюте составляют от 0,2% от суммы перевода (в зависимости от выбранного клиентом типа перевода). А в случае покупки клиентом валюты в Банке для последующего отправления получателю, действует специальная цена на перевод – 10 долларов или Евро (в зависимости от валюты перевода).