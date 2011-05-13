БИНБАНК перечислил бонусы клиентам на мобильные телефоны

БИНБАНК, в рамках программы лояльности "Плати за покупки картой БИНБАНКА и получи деньги на мобильный!", перечислил бонусы на мобильные телефоны клиентов, держателей "Универсальных" карт. Счастливыми обладателями бонусов стали 1900 держателей карт в 29 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Агинский, Барнаул, Чебоксары, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Казань, Кострома, Новосибирск, Новгород, Омск, Орехово-Зуево, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов, Самара, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Волгоград, Ярославль, Йошкар-Ола.

Напоминаем, что программа лояльности действует с 1 января по 31 декабря 2011 года. Участие в ней могут принять держатели основной карты (владельцы счета) VISA Classic, Gold, Platinum / MasterCard Standard, Gold, Platinum, выпущенной в рамках тарифных планов: "Универсальный", "Кредитная карта". Размер бонуса составляет 0,5% от суммы операций, оплаченных по карте в торгово-сервисных организациях, как в России, так и за рубежом, в том числе - в сети Интернет, а также по операциям оплаты услуг через банкоматы БИНБАНКа.

Чтобы стать участником программы лояльности держателю карты Банка необходимо зарегистрироваться одним из следующих способов:

­позвонить в информационный центр Банка по телефонам (495) 755-50-75, 8 800 200-50-75 (бесплатная линия для звонков из городов России);

заполнить он-лайн анкету участника на сайте Банка;

­обратиться в любой дополнительный офис Банка и представить соответствующее заявление (бланк заявления).