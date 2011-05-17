БИНБАНК улучшает условия кредитования

С целью улучшения условий действующей программы потребительского кредитования, ОАО "БИНБАНК" скорректировал перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитных заявок клиентов. При кредитовании на сумму до 150 000 рублей теперь требуется только паспорт и справка о доходах.

Напоминаем, что на данный момент БИНБАНК выдает потребительский кредит наличными денежными средствами в рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма кредита от 15 000 до 300 000 рублей на любые цели, без залога и поручительства. Ставка по кредиту от 17% годовых в рублях (определяется индивидуально, на основании сведений и документов, предоставленных клиентом). Дополнительные комиссии, взимаемые с клиентов в период обслуживания кредита, отсутствуют.

