Финансовые показатели БИНБАНКа по МСФО за 2010 год

БИНБАНК подвел итоги деятельности за 2010 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по консолидированной группе (БИНБАНК, Вятка-банк, Башинвестбанк).



За отчетный период совокупные активы Банка выросли с 85,3 млрд. рублей до 111,2 млрд. рублей, продемонстрировав 30% рост. Данная динамика, в первую очередь, обеспечена 87%-ым ростом торгового портфеля ценных бумаг с 9,4 млрд.руб. до 17,6 млрд.руб. и ростом совокупного кредитного портфеля на 22% до 56,4 млрд.руб. Основу динамики кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, объем которых возрос на 32% до 52,3 млрд.руб. (до вычета РВПС). Объем розничных кредитов сократился на 23%, составив 8,7 млрд. рублей, в связи с временным приостановлением некоторых программ розничного кредитования в 2009 - 2010 гг.



Качество кредитного портфеля в части просроченной задолженности с начала 2010 года существенно улучшилось. Благодаря стабилизации кредитного риска, уровень NPL 90+ (с учетом всех просроченных платежей и тела кредита) по состоянию на 1 января 2011 года составил 6,8% от совокупного кредитного портфеля против 9,6% на 1 января 2010 года.



Объем совокупных обязательств Банка на 1.01.2011 года достиг 104,3 млрд. рублей, увеличившись на 33% по сравнению с показателем 2009 года. Основные тенденции в структуре обязательств Банка отражают устойчивые рыночные позиции Банка (объем средств клиентов возрос на 28% до 84 млрд. рублей). Основным источником ресурсной базы по-прежнему являются средства частных вкладчиков, объем которых вырос с 51,9 млрд. рублей до 60 млрд. рублей (+16%). Кроме того, в течение 2010 года наметилась также и тенденция роста доли средств корпоративных клиентов (29% от средств клиентов против 21% годом ранее). Структура привлечения по сравнению с прошлым годом изменилась – доля частных вкладчиков в обязательствах сократилась с 66% до 58% за счет роста доли средств от корпоративных клиентов (рост с 18% до 23%). Дополнительным источником долгосрочных обязательств стал выпуск в начале 2010 года рублевых облигаций на сумму 1 млрд. рублей, сроком обращения 3 года, которые были включены в Ломбардный список ЦБ РФ.



Процентный доход Банка увеличился до 9 млрд. рублей (+7%), однако в связи с увеличением процентных расходов на 18%, чистый процентный доход (до создания резервов) снизился с 2,7 млрд. рублей до 2,2 млрд. рублей. Основной причиной являлись достаточно дорогие частные пассивы, которые привлекал Банк в 2009 году. В настоящее время они очень активно замещаются более дешевыми, в результате чего процентные расходы по привлеченным ресурсам плавно сокращаются. Чистые непроцентные доходы составили 1,5 млрд. рублей, увеличившись на 31% по сравнению с данными 2009 года. В основном, рост обусловлен полученным комиссионным доходом 1,2 млрд. рублей (+37%).



По итогам 2010 года чистая прибыль БИНБАНКа составила 27,5 млн. рублей против убытка 1,7 млрд. рублей в 2009 году. Определяющими факторами получения прибыли явились снижение стоимости пассивов, рост комиссионных доходов, успешная реализация мер взыскания по ряду проблемных кредитов.



По результатам 2010 года уровень достаточности общего капитала (CAR) снизился с 14.1% до 11.5% (капитала 1 уровня – с 9.7% до 7.7%) на фоне роста активов, взвешенных по риску, однако в абсолютном выражении капитализация Банка выросла до 10,3 млрд. рублей. В первом квартале 2010 года капитал Банка был увеличен посредством привлечения субординированного кредита на сумму 50 млн. долларов США. Кроме того, до конца 2011 года Банк планирует увеличить капитал 1-го уровня путем размещения допэмиссии обыкновенных акций Банка на сумму 50 млн. долларов США.



Уровень ликвидных активов Банка на 01.01.2011г. составляет 30%, которые представлены наличными активами, средствами в ЦБ РФ и на ностро-счетах, госбумагами, долговыми обязательствами, входящими в Ломбардный список ЦБ РФ, и высоколиквидными облигациями иностранных государств. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, находятся на высоком уровне: Н2 "мгновенная ликвидность" – 143,75% при норме не менее 15%; Н3 "текущая ликвидность" – 140,65% при норме не менее 50%; Н4 "долгосрочная ликвидность" – 87,38% при норме не более 120%.



На 1 января 2011 года филиальная сеть Банка насчитывает 123 точки: 30 филиалов, 84 дополнительных офиса, 8 операционных офисов и 1 представительство. В 2011 году Банк планирует открыть порядка 11 новых точек в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.

