Улучшение условий приобретения паев УК БИН ФИНАМ.

УК БИН ФИНАМ Групп снижает вознаграждение компании за управление открытыми паевыми фондами с текущих 4% до 1,8%, а также полностью отменяет надбавку при покупке паев. Данное снижение существенно улучшает условия приобретения паев УК для клиентов. С более подробной информацией по условиям приобретения паев можно ознакомиться на сайте управляющей компании.

Напоминаем, что паи можно приобрести в более чем 100 офисах БИНБАНКа, работающих в 30 регионах России.