БИНБАНКу присвоен индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне "АА-" (очень высокая кредитоспособность).

Во вторник, 12 июля 20111 года, Национальное Рейтинговое Агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ОАО "БИНБАНК" на уровне "АА-" (очень высокая кредитоспособность).

Согласно официальному сообщению агентства, анализ финансовой отчетности Банка свидетельствует о стабильном росте ключевых финансовых показателей. По размеру активов БИНБАНК входит в число 40 крупнейших банков страны, 30%-ный рост активов сопровождался 45%-ным ростом объемов кредитования на фоне 50%-го увеличения объемов клиентского фондирования. На фоне продемонстрированного роста объемов бизнеса, БИНБАНК адекватно увеличивает объем собственных средств. В мае 2011 года Банк России зарегистрировал допэмиссию кредитной организации на 700 млн руб., в результате которой собственные средства (увеличение фондов, эмиссионный доход) на 1,5 млрд руб., что предполагается отразить в отчетности уже в 3 квартале 2011 года. Увеличение собственных средств позволит улучшить значения показателей достаточности капитала".

Агентство отмечает, что капитализация Банка возрастет и в дальнейшем, ввиду очередного запланированного увеличения собственных средств в 2012 году. Это расширит возможности Банка по кредитованию и создаст перспективы для дальнейшего роста его бизнеса.

Качество основного вектора активов (57%) – кредитного портфеля – в рамках периода улучшалось. Кредитный портфель на 85% состоит из займов юридическим лицам (корпоративные кредиты, кредитование МСБ). Деятельность в розничном сегменте включает выдачу потребительских кредитов и перспективное для Банка направление - предоставление овердрафтов по кредитным картам. Просроченная задолженность снизилась до 5% портфеля на 01.06.11 г., что подтвердило успешную практику Банка по взысканию таких долгов. Поддерживается хороший уровень обеспеченности по кредитам и адекватный уровень сформированных РВПС. Приобретенный Банком портфель ценных бумаг (20% активов) сформированный, главным образом, ОФЗ и долговыми обязательствами эмитентов ломбардного списка, оценивается с низким уровнем риска.

В Банке обслуживается порядка 400 тысяч клиентов - юридических и физических лиц. Преобладающая (80%) часть клиентских ресурсов представлена срочными средствами. Доля средств частных лиц в обязательствах составляет 62%. Риск зависимости фондирования от лояльности розничных клиентов банка ограничивается достаточно высоким уровнем покрытия (75%) вкладного портфеля требованиями АСВ. Учитывая структуру ресурсной базы, зависимость фондирования от средств крупнейших кредиторов является низкой.

Банк является победителем аукционов по размещению средств госкорпораций (АИЖК, Фонд содействия реформированию ЖКХ). Планируется увеличение доли рыночного привлечения, в дополнение к трехлетним рублевым облигациям на сумму 1 млрд руб., размещенным в 2010 году.

Ликвидность Банка с учетом доли средств, размещаемых в наиболее ликвидных инструментах, остается на высоком уровне.

"Укрепившиеся рыночные позиции банка, его способность поддерживать приемлемое качество активов на фоне их стабильного роста, возможность акционера наращивать капитализацию, стабильная структура управленческой команды и наличие четкой стратегии развития позитивно влияют на рейтинговую оценку. Значительное внимание, уделяемое процессам и процедурам мониторинга и контроля над рисками, консервативный подход к принятию рисков, нацеленность менеджмента на внедрение и постоянное совершенствование прогрессивных банковских технологий минимизируют риски бизнес-процессов и выделяются агентством среди факторов, поддерживающих рейтинговую оценку", - комментирует начальник аналитического управления Национального Рейтингового Агентства Карина Артемьева.