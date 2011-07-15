БИНБАНК вводит новый вклад "Счастливое лето".

С 15 июля по 30 сентября 2011 года БИНБАНК предлагает клиентам новый пополняемый срочный депозит "Счастливое лето". Отличительной особенностью нового сезонного вклада является более высокая доходность, превышающая в среднем на 0,2% доходность стандартной депозитной линейки, а также возможность выбора клиентом периодичности выплаты начисленных процентов. Кроме того вкладчики, оформившие в Банке в период с 1 августа по 30 сентября с.г. один или несколько сезонных депозитов, смогут принять участие в розыгрыше денежных призов.

Вклад "Счастливое лето" открывается в российских рублях. Минимальная сумма вклада – 3000 рублей. Сроки вклада – 91, 181 или 365 дней. По выбору клиента в зависимости от его целей проценты по депозиту накапливаются и выплачиваются по истечении его срока, либо ежемесячно перечисляются на другой счет, открытый в Банке. Сумма дополнительных взносов по вкладу не ограничена, ее минимальный размер составляет 500 рублей.

По вкладу "Счастливое лето" установлены следующие годовые процентные ставки (в зависимости от суммы вклада и условий выплаты процентов):

- на 91 день – 6,2-6,7%,

- на 181 день – 7,0-7,5%;

- на 365 дней – 8,0-8,5%.