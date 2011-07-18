БИНБАНК расширяет перечень услуг для частных клиентов.

С понедельника, 18 июля 2011 года, ОАО "БИНБАНК" приступил к оформлению договоров Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Доверие" на профессиональное управление пенсионными накоплениями во всех дополнительных офисах и филиалах Банка, сеть продаж которого насчитывает более 120 офисов в 33 регионах России. Ранее данная услуга была реализована в рамках пилотного проекта, стартовавшего в апреле 2011 года в филиалах Банка в Агинском, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде Улан-Удэ, Челябинске и Ярославле.

Чтобы эффективно повлиять на размер своих пенсионных накоплений, необходимо заключить договор с НПФ "Доверие" и перевести накопительную часть трудовой пенсии в данный фонд, который будет инвестировать средства в надежные активы. Для этого следует обратиться в любой дополнительный офис БИНБАНКа, предъявив паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. В договоре также можно указать правопреемника (наследника) своих пенсионных накоплений.

Помимо перевода накопительной части пенсии в НПФ "Доверие", клиенты Банка могут стать участниками Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Ее принцип работы заключается в том, что клиент дополнительно перечисляет на накопительную часть своей трудовой пенсии не менее 2 000 рублей в год, а государство добавляет ему аналогичную сумму, но не более 12 000 рублей в год. Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса. Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года.

Напоминаем, что в 2010 году БИНБАНК и ЗАО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" вошли в число основных учредителей НПФ "Доверие" НПФ "Доверие", которое с момента своего основания, более 14 лет, принимает активное участие в развитии российской пенсионной индустрии. На сегодняшний день фонд демонстрирует хорошие показатели и обладает высокой деловой репутацией на рынке управления пенсионными накоплениями.