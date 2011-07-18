БИНБАНК улучшает условия кредитования.

С понедельника, 18 июля 2011 года, ОАО "БИНБАНК" с целью улучшения условий действующей программы потребительского кредитования увеличивает максимальную сумму кредита с 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напоминаем, что БИНБАНК выдает потребительский кредит наличными денежными средствами в рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма кредита от 15 000 до 500 000 рублей на любые цели, без залога и поручительства. Ставка по кредиту от 17% годовых в рублях (определяется индивидуально, на основании сведений и документов, предоставленных клиентом). Досрочное погашение кредита возможно в дату ежемесячного платежа, минимальная сумма досрочного погашения составляет 10 тыс. рублей. Дополнительные комиссии, взимаемые с клиентов в период обслуживания кредита, отсутствуют.

