БИНБАНК – официальный спонсор Чемпионата России по Кунг-фу-2011.

БИНБАНК выступил официальным спонсором Чемпионата России по Кунг-фу, который 23-24 июля 2011 года прошел во Дворце спорта "Крылья Советов" (Москва). Организатором крупнейшего российского турнира выступила Федерация Кунг-фу России. Основной задачей состязаний стал отбор сильнейших бойцов для формирования сборной нашей страны в преддверии Чемпионата Мира, который состоится в сентябре 2011 года в ОАЭ. Кунг-фу – древнее китайское боевое искусство. Тем ценнее победы российских профессионалов ринга, которые за считанные годы стали одними из лучших бойцов кунг-фу. На прошедшем в начале 2011 года престижном турнире "Король кунг-фу" наша сборная "взяла" 11 "золотых" поясов из 15 возможных!