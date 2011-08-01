В БИНБАНКе стартовала акция "Открой карту MasterCard и получи подарок от Disney".

С понедельника, 1 августа 2011 года, в БИНБАНКе стартует акция "Открой карту MasterCard и получи подарок от Disney". Это совместный проект с международной системой MasterCard, который продлится до 30 сентября 2011 года и ориентирован на юных держателей пластиковых карт БИНБАНКа категории Maestro/MasterCard Standard (тарифный план: "Кредитная карта", "Доходный", "Универсальный", "Универсальный Зарплатный", "Зарплатный").

Чтобы стать участником акции и получить в подарок диск с мультфильмами от производителя анимационных фильмов компании ООО "Уолт Дисней Компании СНГ" необходимо открыть:

- основную карту для несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 17 лет (включительно);

или

- дополнительную карту для несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)

Для участия в акции следует обратиться в любой дополнительный офис Банка и представить:

- при открытии основной карты – анкету-заявление на получение банковской карты;

- при открытии дополнительной карты - заявление на подключение/ отключение дополнительных сервисов по банковской карте.

Обращаем внимание на то, что участник акции приобретает право на получение только одного подарка. Кроме этого уточняем, что обязательным условием оформления любой банковской карты является предъявление клиентом документа, удостоверяющего личность (общегражданский или заграничный паспорт). При выпуске дополнительной карты на лицо, не достигшее 18 лет в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для лиц от 6 до 14 лет – свидетельство о рождении, для лиц от 14 до 18 лет – общегражданский или заграничный паспорт.