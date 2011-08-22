Облигации БИНБАНКа серии 02 включены в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.

22 августа 2011 года в котировальном списке "Б" ФБ ММВБ начались торги облигациями ОАО "БИНБАНК" серии 02. Облигации Банка были включены в этот перечень 16 августа 2011 года на основании заключения биржи о соответствии ценных бумаг требованиям Котировального списка "Б". Включение облигаций БИНБАНКа в котировальный список этого уровня свидетельствует о высоком качестве ценных бумаг и о надежности эмитента.

Напоминаем, что выпуск облигаций БИНБАНКа серии 02 объемом 1 млрд рублей сроком обращения 3 года был размещен на Фондовой бирже ММВБ 27 апреля 2010 года. Ставка полугодового купона на год обращения займа была установлена в размере 10,5% годовых. Решением Президента БИНБАНКа от 15.04.2011, процентная ставка по третьему и четвертому купонам установлена в размере 8,85% годовых. Процентная ставка пятого и шестого купонов остается неопределенной. Выпуск облигаций БИНБАНКа серии 02 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 15 декабря 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер – 40202562B.