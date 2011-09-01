C 1 сентября 2011 года ОАО "БИНБАНК" отменяет комиссию за проведение наличных валютно-обменных операций в операционных кассах дополнительных офисов Банка. Ранее размер комиссии составлял 10 рублей. Снижение тарифов распространяется на все дополнительные офисы Банка в Москве и регионах РФ. Комиссия за проведение наличных валютно-обменных операций в операционных кассах вне кассового узла Банка, расположенных в отелях группы "Марриотт", "Холидей" и гостиницы "Рэдиссон-Славянская", не изменяется.Подробно с тарифами БИНБАНКа можно ознакомиться на официальном сайте Банка в разделе "Частным клиентам".Ссылка на раздел тарифов: