В БИНБАНКе стартовала акция "Солнечные покупки!".

С 1 по 30 сентября 2011 года в БИНБАНКе в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург стартует акция "Солнечные покупки», победители которой получат в подарок – по 2 билета на шоу «Saltimbanco!» великолепного Cirque du Soleil. Это совместный проект с международной системой MasterCard, который ориентирован на держателей банковских карт БИНБАНКа категории MasterCard Standard, Gold, Platinum (тарифные планы: "Кредитная карта", "Доходный", "Универсальный", "Универсальный Зарплатный", "Зарплатный"). Чтобы стать участником акции - держателю карты БИНБАНКа необходимо совершить как можно больше покупок по карте на сумму не менее 1000 рублей каждая.

После подведения итогов акции, банк информирует (устно по телефону и путем размещения информации на сайте Банка) победителей о выигрыше и приглашает для получения подарков в соответствующий дополнительный офис банка. Выдача подарков победителям акции производится в течение календарного месяца, следующего после окончания акции.