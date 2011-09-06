БИНБАНК запускает новые акции для корпоративных клиентов

БИНБАНК запустил акцию для действующих и новых корпоративных клиентов "Выгодное партнерство". Согласно условиям акции любой действующий клиент может получить скидку по комиссии за ведение счета в размере 50% сроком на 3 месяца, если по его рекомендации в банке будет открыт счет одним из его партнеров или клиентов. Каждый действующий клиент, желающий принять участие в акции «Выгодное партнерство» может обратиться к сотрудникам Банка и получить специальный купон участника акции, передать его своему бизнес-партнеру с рекомендацией открыть счет.

В свою очередь новым клиентам БИНБАНК предоставляет возможность воспользоваться выгодными условиями по открытию счета, предусмотренных акцией "Бизнес-старт по цене эконом", которая стартует с 5 сентября 2011 года. В рамках этого проекта новым клиентам Банка предлагается стартовый набор услуг по выгодной цене - 777 рублей.

Пакетное предложение включает:

- открытие счета в валюте РФ

- подключение к системе удаленного обслуживания

- регистрацию сертификата открытого ключа электронно-цифровой подписи

- выдачу чековой книжки

- заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

- заверение, сверку с оригиналом копий документов для открытия счета

- первую операцию по взносу наличных на счет

Уникальность предложения заключается в том, что все дополнительные комиссии, возникающие при открытии счета, уже включены в стоимость пакета по акции. Экономия от приобретения услуг по отдельности может составить до 70% (в зависимости от региона).

Для участия в акции новому клиенту достаточно предоставить стандартный пакет документов на открытие счета и заполнить небольшую анкету.

Акция наиболее интересна для представителей бизнеса на этапе становления, так как позволяет открыть счет без значительных затрат и не включает «лишних» услуг, мало востребованных в первые месяцы после регистрации бизнеса.



Предложение по акциям действует по 16 декабря 2011 года.



Подробную информацию об условиях обслуживания и тарифах БИНБАНКа Вы можете узнать по бесплатному телефону:8 (800) 555 8118 или, обратившись в ближайший Дополнительный офис БИНБАНКа.

