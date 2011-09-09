Уведомление ОАО "БИНБАНК" в связи с авиакатастрофой, произошедшей 7 сентября 2011 года.

ОАО «БИНБАНК» информирует о том, что в офисах Банка можно перечислить денежные средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Средства будут перечислены Банком на счет Ярославского областного отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». Комиссия за перевод не взимается.

Реквизиты Фонда:

Ярославское областное отделение благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22

ИНН 7604017754

КПП 760601001

р/с 40703810077120000144

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО

к/с 30101810500000000670

БИК 047888670

Назначение платежа: "Для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе 07 сентября 2011 года"