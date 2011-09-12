БИНБАНК увеличил собственный капитал на 1,5 млрд рублей.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал итоги дополнительного выпуска акций ОАО "БИНБАНК", согласно которым собственный капитал Банка увеличился на 1, 5 млрд рублей и на 12.09.2011 года составил 12,1 млрд рублей. При этом уставный капитал и эмиссионный доход банка увеличены на 750 млн рублей каждый и составили 4 165 млн рублей и 3 065 млн рублей соответственно. В результате увеличения капитала норматив достаточности капитала (Н1), установленный Банком России находится в пределах 13,2% (при норме не ниже 10%). Алексей Китаев, финансовый директор БИНБАНКа, отметил, что: "Увеличение капитализации является одной из приоритетных задач, обеспечивающих возможность реализации масштабных планов развития бизнеса банка".



Напоминаем, что дополнительный выпуск акций ОАО "БИНБАНК" (государственный регистрационный номер 10102562B013D) был зарегистрирован 24.05.2011 года. Количество размещаемых ценных бумаг составило 3,75 млн штук номинальной стоимостью 200 рублей за акцию, с ценой размещения ценных бумаг - 400 рублей за одну акцию по закрытой подписке.

