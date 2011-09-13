БИНБАНК привлек синдицированный кредит на сумму $50 млн

ОАО «БИНБАНК» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 50 млн долларов США. В качестве организаторов кредита выступили банки ОАО «Альфа-Банк», Raiffeisen Bank International AG, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк ВТБ» и VTB Bank (Deutschland) AG, который является агентом по синдицированному кредиту.

Кредит предоставлен на 364 дня с единовременным погашением в конце срока. Процентная ставка составляет LIBOR+ 4% годовых. Привлеченные средства БИНБАНК направит на финансирование и рефинансирование внешнеторговых контрактов своих клиентов.

