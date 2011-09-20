Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов в ежегодном рейтинге лучших менеджеров страны.

Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов занимает 6 место в рейтинге "Высшие руководители – 2011" (группа "Коммерческие банки"), который опубликован в тематическом приложении к газете "Коммерсантъ" № 175 от 20 сентября 2011 года. "ТОР-1000 российских менеджеров" - это уже двенадцатый совместный проект издательского дома "Коммерсантъ" и Ассоциации менеджеров России, который в очередной раз выявил наиболее профессиональных управленцев, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях за прошедший год. В основе методологии построения рейтинга лежит принцип "Лучшие выбирают лучших": в экспертный пул, оценивающий кандидатов рейтинга, вошли руководители и функциональные директора российских компаний, занимающие высшие позиции в списках предыдущих лет, а также представители региональных и федеральных органов власти, деловых объединений и некоммерческих организаций.