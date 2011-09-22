Финансовые показатели БИНБАНКа по МСФО за I полугодие 2011 года

БИНБАНК подвел итоги деятельности за I полугодие 2011 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по консолидированной группе (БИНБАНК, Башинвестбанк).

Согласно данным неаудированного отчета, за шесть месяцев 2011 года совокупные активы Банка увеличились на 6% и составили 104,2 млрд. рублей (98,7 млрд. рублей на конец 2010 года). В основном рост активов обусловлен увеличением объема кредитного портфеля до 63 млрд. рублей (+12%) и размещенных МБК до 14,4 млрд. рублей (+36%). Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 15% и составили 56,9 млрд. рублей. Объем розничных кредитов сократился на 9%, составив 6,1 млрд. рублей, на фоне погашения кредитов, формирующих «старый» портфель, и начала формирования с апреля 2011 года «нового» портфеля после временного приостановления некоторых розничных программ в 2009-2010 гг.

Качество кредитного портфеля в части просроченной задолженности с начала текущего года существенно улучшилось: уровень NPL 90+ (с учетом всех просроченных платежей и “тела” кредита) по состоянию на 1 июля 2011 года составил 5,32% от совокупного кредитного портфеля, что соответствует среднерыночному показателю по проблемным ссудам в банковском секторе.

Объем совокупных обязательств Банка по состоянию на 1 июля 2011 года составил 99,2 млрд. рублей, увеличившись на 6% (93,6 млрд. рублей на конец 2010 года). Средства клиентов возросли на 4% и составили 87,3 млрд. рублей. Основным источником ресурсной базы по-прежнему являются средства частных вкладчиков, которые увеличились с 60 млрд. рублей до 64,9 млрд. рублей (+8%).

Процентный доход Банка составил 4,8 млрд. рублей, увеличившись на 8% по сравнению с результатом 1 полугодия 2010 года. Благодаря снижению процентных расходов на 6%, чистый процентный доход (до создания резервов) возрос с 1 млрд. рублей до 1,6 млрд. рублей. Чистые непроцентные доходы существенно увеличились до 1,1 млрд. рублей (+82%), в основном за счет комиссионного дохода - 840 млн. рублей против 504 млн. рублей годом ранее (+67%).

Чистая прибыль БИНБАНКа за 1 полугодие 2011 года составила 109 млн. рублей по сравнению с убытком 761 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика прибыльности Банка обусловлена ростом эффективности основной деятельности при увеличении чистой процентной маржи и комиссионных доходов, а также восстановлением резервов. При этом уровень резервирования остается адекватным рискам Банка (ставка резервирования около 7%).

По результатам I полугодия 2011 года уровень достаточности капитала (CAR) снизился с 11,5% до 10,9% (капитала 1 уровня – с 7,7% до 7,3%) на фоне выбытия ОАО «Вятка-Банк» (капитал ОАО «Вятка-Банк» - 889 млн. рублей). В сентябре 2011 года уставный капитал Банка (капитал 1 уровня) был увеличен на 1,5 млрд. рублей посредством дополнительной эмиссии акций, что уже найдет отражение в отчетности Банка за 3 квартал 2011 года. Следующее увеличение капитала намечено в соответствии с коммерческой стратегией Банка на начало 2012 года (50 млн. долл. США).

Запас текущей ликвидности Банка сохраняется высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом: Н2 «мгновенная ликвидность» – 88,46% при норме не менее 15%; Н3 «текущая ликвидность» – 113,57% при норме не менее 50%; Н4 «долгосрочная ликвидность» – 73,63% при норме не более 120%.





«За прошедший отчетный период Банку удалось восстановить прибыльность и укрепить свои позиции на рынке, благодаря способности поддерживать приемлемое качество активов, возможности акционера наращивать капитализацию и недавно разработанной четкой стратегии развития Банка», - отмечает Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.



На 1 июля 2011 года филиальная сеть Банка представлена в 34 регионах Российской Федерации и насчитывает 123 точки: 30 филиалов, 84 дополнительных офиса, 2 операционных офиса, 6 операционных касс вне кассового узла и 1 представительство. В течение 1 полугодия 2011 года Банк открыл 3 новых дополнительных офиса в Москве, Московской области и Новосибирске.

