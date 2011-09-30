БИНБАНК повысил ставки по вкладам для частных лиц.

С субботы, 01 октября 2011 года, БИНБАНК повышает ставки по срочным вкладам частных клиентов на 0,1 - 0,5% в зависимости от суммы, срока и валюты депозита. Наибольшее повышение произошло по вкладам на срок свыше одного года. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 9%, долларовым – 5,75%, вкладам в евро – 5,2%.

"В последнее время на рынке наметилась тенденция к повышению ставок по депозитам физлиц. И это не случайно, ведь осенняя пора - традиционный период запуска сезонных акций, предполагающих более выгодные условия по вкладам», - отмечает Александр Ефремов, директор департамента розничных пассивов и комиссий БИНБАНКа.

По состоянию на 25 сентября 2011 года сумма денежных средств, размещенных на счетах срочных вкладов частных клиентов в БИНБАНКе, превысила 56,7 млрд рублей, из них 39,5 млрд размещено в рублевых вкладах.

