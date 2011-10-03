БИНБАНК разместит облигации на 8 млрд рублей

Совет директоров БИНБАНКа принял решение о размещении выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим номинальным объемом 8 млрд рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают в себя по 3 млн ценных бумаг каждый, серии БО-03 - 2 млн. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Облигации планируется разместить по открытой подписке по номиналу. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. "Финансовые ресурсы, привлеченные от облигационного выпуска, планируется направить на расширение программ кредитования частных и корпоративных клиентов, а также позволит диверсифицировать пассивную базу Банка", - отмечает Старший вице-президент БИНБАНКа Ирина Комарова.