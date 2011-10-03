Новое назначение в БИНБАНКе

Камаль Буши назначен на должность Главного исполнительного директора БИНБАНКа. В настоящее время Банк готовит документы для согласования г-на Буши в ГУ ЦБ РФ на должность Первого вице-президента БИНБАНКа.

В зону ответственности Камаля Буши будут входить вопросы стратегического планирования, развития и продвижения ключевых направлений работы Банка, в том числе сегмента кредитных карт и прямого кредитования.



Г-н Буши родился в 1959 году в Лондоне. В сфере финансовых услуг Камаль Буши проработал 29 лет, начав свою карьеру в American Express, где занимался внедрением ряда инновационных проектов по всему миру, включая Европу, Средний Восток, Африку и Юго-Восточную Азию. Проработав 16 лет в American Express, в 2000 году г-н Буши приступил к работе в компании MasterCard, где под его руководством была создана служба MasterCard Advisors (отдельное подразделение MasterCard Worldwide), которое сегодня является одной из ведущих консалтинговых фирм в сфере безналичных платежей. Команда г-на Буши консультировала крупнейшие международные банки, включая Citibank, Royal Bank of Scotland, ABN Amro, Deutsche bank, Santander и другие. В 2006 году Камаль Буши перешел в банк «Русский стандарт», где принимал участие в работе коллегиальных органов банка и, на различных должностных позициях, участвовал в формировании и реализации платежной стратегии кредитной организации.



«Мы рады появлению в нашей команде Камаля Буши, чей богатый опыт и знания в области современных платежных услуг помогут усилить позиции Банка, - отмечает Микаил Шишханов, Президент БИНБАНКа. - Современный рынок платежных услуг является одним из самых динамично развивающихся и эффективных направлений розничного банкинга. Особенно это касается России, где уровень населения, не охваченного банковскими услугами, еще очень высок».



«БИНБАНК стоит на пороге нового этапа развития. Я рад, что приглашен для решения серьезных и очень амбициозных задач, и надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество», - отметил Камаль Буши.

