Сегодня БИНБАНКу исполняется 18 лет.

Поздравляем всех клиентов и партнеров Банка с этим знаменательным днем! Для динамично развивающегося российского рынка финансовых услуг восемнадцать лет работы - достаточно солидный срок деятельности, и Банк неоднократно доказывал свою состоятельность, надежность и стабильность.

Благодаря слаженной работе команды БИНБАНКа, сегодня по основным финансовым показателям Банк входит в первую тридцатку крупнейших российских банков по данным ЦБ РФ. Банк, как и прежде демонстрирует поступательное движение вперед и активное развитие: за 9 месяцев 2011 года балансовая прибыль БИНБАНКа по РСБУ до налогообложения составила 726 млн рублей, собственный капитал - 12,5 млрд рублей (рост на 21% за 9 месяцев), чистые активы увеличились на 22% до 120,7 млрд рублей. Банком было открыто 9 подразделений Банка в Москве и регионах РФ, запущены новые услуги в сфере обслуживания ритейла и предприятий малого и среднего сегмента бизнеса, благодаря чему объем розничных пассивов Банка с начала года увеличился на 11% и составил 63 млрд рублей, а корпоративные пассивы за этот период выросли до 32,3 млрд рублей или на 28%. Совокупный кредитный портфель Банка вырос с начала года на 14,3 млрд рублей (на 26% в относительном выражении) до 72,7 млрд рублей.



Благодарим всех клиентов и партнеров за многолетнее доверие, сотрудничество и вклад в успешное развитие БИНБАНКа!