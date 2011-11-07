БИНБАНКу присвоен рейтинг по национальной шкале «АА-».

Независимое национальное рейтинговое агентство "RusRating" оценило ОАО «БИНБАНК» по новой национальной шкале, присвоив Банку кредитный рейтинг «АА-» (прогноз стабильный). Национальная рейтинговая шкала учитывает системные риски, характерные именно для России. Это позволяет избежать искажения экономической информации и предоставлять наиболее объективную оценку Банка, его возможность и готовность выполнять свои долговые обязательства без учета внешних факторов, не касающихся местных инвесторов. С октября 2011 года "RusRating" будет ранжировать компании сразу по двум шкалам — национальной и международной. По последней шкале рейтинг БИНБАНКа подтвержден на уровне «ВВВ-», прогноз «стабильный». Данные позиции отражают сравнительно высокую степень кредитоспособности Банка, его стабильное финансовое положение, высокую устойчивость к среднесрочным стрессам. При подготовке рейтинга были использованы отчетные данные по состоянию на 21.10.11, включая балансовые показатели на 01.10.11.

Агентство отмечает, что БИНБАНК характеризуется развитыми стабильными рыночными позициями в розничном бизнесе, с акцентом на привлечение средств во вклады, хорошими позициями в корпоративном секторе, развитой сетью подразделений с диверсифицированной географией. Банк располагает стабильной корпоративной клиентской базой, опытом и деловыми связями в сфере международного сотрудничества, проявляет умеренную активность на спекулятивных рынках. Факторами, обосновывающими рейтинг, являются: поддержка Банка основным финансово независимым собственником; существующий уровень развития бизнеса и устойчивые рыночные позиции; стабильная корпоративная клиентская база; высокий запас текущей ликвидности.

Помимо этого RusRating указывает, что позитивные изменения балансовых данных Банка в 3 квартале 2011 года отражали рост капитала в результате проведенной допэмиссии акций, дальнейший стабильный рост ресурсной базы, сопровождаемый увеличением кредитной активности Банка и ростом запасов ликвидности.Заметный рост кредитного портфеля Банка был во многом обеспечен увеличением объема выдачи кредитов корпоративным клиентам, при этом динамика просроченной задолженности явлалась низкой, её уровень снизился с 5,3% до 4,8% от портфеля. Уровень резервирования покрывает текущие риски Банка.



Финансовый результат Банка демонстрирует стабильную положительную динамику развития, составив по итогам трех кварталов 2011 года 0,7 млрд руб. против убытка в сумме 0,05 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2010 года.



В сентябре 2011 года не было отмечено фактов нарушения Банком обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ, и случаев несвоевременного исполнения Банком обязательств перед клиентами и контрагентами.



