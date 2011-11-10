Овердрафт БИНБАНКа для микро, малого и среднего бизнеса

ОАО «БИНБАНК», в рамках расширения продуктовой линейки, приступил к выдаче представителям микро, малого и среднего бизнеса (годовой оборот до 900 млн рублей) кредитов в форме овердрафта.

Новое предложение включает в себя 3 продукта для различных целевых групп. Так, кредитный продукт «Старт к вершине» рассчитан на новых клиентов, «Источник роста» и «Бизнес масштаб» - на клиентов, которые уже имеют положительную кредитную историю в банке и/или текущий расчетный счет.

Кредит в форме овердрафта, минимальный размер которого составляет 50 тыс. рублей, предоставляется сроком до 6-ти месяцев по продуктам «Старт к вершине» и «Источник роста» и до 12-ти месяцев по предложению «Бизнес масштаб». Процентные ставки зависят от срока и размера овердрафта и варьируются от 11,3% до 16,4% годовых в рублях РФ. Необходимо предоставление поручительства собственников бизнеса и связанных компаний (не более 2-х). По продукту «Бизнес масштаб» требуется залоговое обеспечение в виде транспортного средства, товаров в обороте, объектов недвижимости, гарантийного депозита или залога прав требования по депозитному договору.

«Одним из преимуществ новых продуктов является учет при расчете лимита овердрафта не только оборотов по счету в БИНБАНКе, но и в других банках, а также возможность влиять на размер максимального значения лимита овердрафта путем увеличения объема оборотов по счету в Банке. Кроме этого кредитные продукты «Старт к вершине» и «Источник роста» не предполагают наличия залогового обеспечения, что позволяет воспользоваться данными предложениями представителям микро и малого бизнеса», - отмечает директор департамента кредитных продуктов БИНБАНКа.



Основные условия кредитования:

- Сумма кредита:

• «Старт к вершине» - от 50 тыс. - до 7 млн рублей

• «Источник роста» – от 50 тыс. – до 20 млн.рублей

• «Бизнес масштаб» - от 50 тыс. рублей (ограничения по максимальной сумме лимита отсутствуют)

- Лимит овердрафта по отношению к среднемесячным поступлениям клиента:

• «Старт к вершине» – до 30%

• «Источник роста» – до 40% (ограничивается общим объемом оборотов по счету в БИНБАНКе)

• «Бизнес масштаб» – до 50% (ограничивается общим объемом оборотов по счету в БИНБАНКе)

- Максимальный срок непрерывной ссудной задолженности:

• «Старт к вершине» – 30 дней

• «Источник роста» – до 180 дней

• «Бизнес масштаб» – 180 дней



- Процентные ставки (зависят от срока и размера кредита в форме овердрафта):

• Для предприятий сегмента микро-бизнеса (объем годовой выручки до 60 млн руб):

«Старт к вершине» – от 13,6% до 16,4%

«Источник роста» - от 12,8% до 15,6%

«Бизнес масштаб» - от 11,9% до 16,1%

• Для предприятий сегментов малого бизнеса (объем годовой выручки до 400 млн руб):

«Старт к вершине» - от 13,2% до 16,3%

«Источник роста» - от 12,3 % до 15,5%

«Бизнес масштаб» - от 11,5% до 16,1%

• Для предприятий сегментов среднего бизнеса (объем годовой выручки до 900 млн руб):

«Старт к вершине» - от 13,0% до 16,2%

«Источник роста» - от 12,2% до 15,3%

«Бизнес масштаб» - от 11,3% до 15,9%

На 2011 год Банк выделил 20 основных городов присутствия, в которых внедрена новая модель.



С более подробной информацией об условиях кредитования можно ознакомиться в офисах БИНБАНКа.

