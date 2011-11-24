БИНБАНК вошел в 5-ку лидеров рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности-2010 в финансах".

БИНБАНК занял 5-е место по итогам исследования "Лидеры корпоративной благотворительности в России-2010" в субрэнкинге "Финансы", проведенном газетой "Ведомости" совместно с международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и "Форумом доноров". Это высокая оценка благотворительным проектам БИНБАНКа и подтверждение того факта, что на протяжении 18-ти лет все его социальные и благотворительные программы – это не единичное участие в разовых акциях, а постоянная адресная помощь тем, кто в ней больше всего нуждается – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети, переданные на семейное устройство; дети с тяжелыми заболеваниями.

Всего в IV ежегодном исследовании приняли участие 50 ведущих компаний российского бизнеса и представительств иностранных компаний. Данный проект ставит своей целью выявить лучшие практики в создании и реализации благотворительных программ и распространить информацию о них в бизнес-среде и обществе в целом. Структура проекта включала в себя исследование корпоративной благотворительности по утвержденной методологии и конкурс благотворительных программ, в рамках которого проходила оценка программ компаний в двух направлениях по отраслям компаний – "Финансы", "Промышленность". В общем рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности России-2010" БИНБАНК занял 22 место.

БИНБАНК, участвуя в благотворительных проектах, вносит свою лепту в формирование устойчивой социальной среды, которая позволяет Банку чувствовать уверенность в собственном развитии и лояльности клиентов и партнеров. Банк рассматривает данное направление своей деятельности, как вклад в будущее страны, способствующий формированию благоприятного социального климата, в том числе - воспитанию образованного и физически здорового поколения.

Итоги конкурса опубликованы в специальном приложении к газете "Ведомости" № 219 от 21 ноября 2011 года. С методологией исследования можно ознакомиться на сайте издания.